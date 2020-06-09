Бутики Babochka открылись после карантина

После отмены в Петербурге ряда ограничений открылась сеть бутиков Babochka, но с соблюдением всех рекомендованных Роспотребнадзором мер по защите сотрудников и гостей. Так, везде в магазинах установлены антисептики, предлагаются одноразовые маски и перчатки, кассовые зоны оборудованы защитными экранами, весь персонал обеспечен защитными экранами, масками и перчатками.