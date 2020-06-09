После отмены в Петербурге ряда ограничений открылась сеть бутиков Babochka, но с соблюдением всех рекомендованных Роспотребнадзором мер по защите сотрудников и гостей. Так, везде в магазинах установлены антисептики, предлагаются одноразовые маски и перчатки, кассовые зоны оборудованы защитными экранами, весь персонал обеспечен защитными экранами, масками и перчатками.
Бутики Babochka открылись после карантина
Кроме этого, в Babochka озонируют пространства, дополнительно отпаривают вещи, ежедневно меняют фильтры кондиционера и установили УФ-лампы. Примерочные пока закрыты, но оборудованы VIP-комнаты как «безопасные зоны».
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