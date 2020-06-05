Chanel объявили дату круизного шоу. Оно все-таки состоится этим летом!



Изначально бренд планировал провести показ круизной коллекции на острове Капри еще 7 мая, однако из-за пандемии коронавируса оно было перенесено. Пока неизвестно, в каком формате его проведут сейчас, однако по первым кадрам со съемки лукбука коллекции можно сделать вывод, что соблюдать все правила социальной дистанции там точно будут. Может, и маски станут новым аксессуаром?