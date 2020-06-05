Chanel назначили дату круизного шоу — оно пройдет 8 июня в 12:00 по парижскому времени и получит название «Прогулка по Средиземному морю» (Balade en Méditerranée).
Chanel объявили дату круизного шоу. Оно все-таки состоится этим летом!
Изначально бренд планировал провести показ круизной коллекции на острове Капри еще 7 мая, однако из-за пандемии коронавируса оно было перенесено. Пока неизвестно, в каком формате его проведут сейчас, однако по первым кадрам со съемки лукбука коллекции можно сделать вывод, что соблюдать все правила социальной дистанции там точно будут. Может, и маски станут новым аксессуаром?
В одном из постов, которые анонсировали очередное шоу под руководством Вирджини Виар, команда Chanel рассказала, как ведутся работы в штаб-квартире бренда на рю Камбон, 31. Швеи в масках и знаменитые твидовые костюмы ярких оттенков фуксии, кремового и в бело-лазурную клетку.
Напомним, последний показ Chanel провели в начале марта в парижском Гран-Пале. Креативный директор бренда Вирджини Виар зашифровала в коллекцию десятки религиозных кодов: начиная от крестов, которые появлялись везде (от ремней до подвесок) и платьев, сделанных, словно по лекалам костюмов клириков, и заканчивая моделями, которые выходили на подиум по двое и по трое – отсылка к числам, имеющим сакральный смысл в христианстве.
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