В рамках новой рекламной компании модный Дом Valentino запускает проект #ValentinoTimeCapsule. В нем история бренда рассказывается через архивные фотографии, а героинями опубликованных кадров уже стали Одри Хэпберн, Кристи Тарлингтон, Билли Айлиш и Эль Фаннинг.
Посмотрите самые знаковые моменты в истории Valentino. Бренд запустил проект #ValentinoTimeCapsule
На одном из опубликованных кадров запечтален сам Валентино Гаравани, осматривающий свою дебютную коллекцию в римском ателье в 1959 году. В руках у него — платье Fiesta в насыщенном алом оттенке, который позднее станет знаковым для бренда.
Другая публкация — съемка Одри Хэпберн для итальянского Vogue в 1969 году. Фотографом на съемке был Джан Паоло Барбьери, а автором черного шелкового кейпа, в который облачена актриса, сделал сам Валентино Гаравани.
Одна из немногих предметных съемок в проекте — рекламная кампания парфюма Vendetta 1991 года, скульптурный флакон для которого создал Серж Мансау.
Кадр с Кристи Тарлингтон в белых джинсовых брюках был сделан в 1995 году сегодня признан одним из самых известных в истории. А в 1997-м Valentino и фотограф Стивен Мейзел уже предсказывали самоизоляцию на съемке рекламной кампании коллекции весна-лето.
В 2016 году Valentino разработали костюмы для постановки «Травиаты» в Римском оперном театре. Режиссером проекта выступила София Коппола, а Пьерпаоло Пиччоли и Мария Грация Чиури сздлаи около 80 нарядов для актеров.
Частью проекта также стал и кадр с Билли Айлиш на январской премии Spotify, одетой во флоуресцентный наряд, который для нее создал нынешний креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли.
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