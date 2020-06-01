Посмотрите самые знаковые моменты в истории Valentino. Бренд запустил проект #ValentinoTimeCapsule



На одном из опубликованных кадров запечтален сам Валентино Гаравани, осматривающий свою дебютную коллекцию в римском ателье в 1959 году. В руках у него — платье Fiesta в насыщенном алом оттенке, который позднее станет знаковым для бренда.

Другая публкация — съемка Одри Хэпберн для итальянского Vogue в 1969 году. Фотографом на съемке был Джан Паоло Барбьери, а автором черного шелкового кейпа, в который облачена актриса, сделал сам Валентино Гаравани.