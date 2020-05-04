Петербургский бренд Not for sale показал лукбук весенне-летней коллекции

Часть средств с продажи новой коллекции Not for sale команда бренда направит в фонд #Мывместе, который помогает пожилым и маломобильным людям во время режима самоизоляции из-за коронавирусной инфекции. Напомним, ранее дизайнер из Петербурга Давид Кома выставил на благотворительный аукцион вещи своей марки, а концепт-стор украшений «Двенадцать» оплатил 300 обедов для петербургских врачей.

Фото: архивы пресс-службы

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