Петербургский бренд Not for sale представил лукбук весенне-летней коллекции: в главной роли – модель Ханна Камелина, которая работала на показах Saint Laurent и Miu Miu.
Петербургский бренд Not for sale показал лукбук весенне-летней коллекции
В новую коллекцию №5 вошли сложносочиненные тренчи (их можно накидывать на плечи во время прогулок по ветреным набережным), удлиненные косухи, рубашки с бантом, розовые и темно-зеленые костюмы с шортами и облегающие платья оттенка фуксия. Платки, повязанные вокруг шеи, очки с прозрачной оправой, панамы разных цветов, сандалии на толстой подошве и сапоги дополнили образы, добавив кадрам настроение роуд-муви.
Часть средств с продажи новой коллекции Not for sale команда бренда направит в фонд #Мывместе, который помогает пожилым и маломобильным людям во время режима самоизоляции из-за коронавирусной инфекции. Напомним, ранее дизайнер из Петербурга Давид Кома выставил на благотворительный аукцион вещи своей марки, а концепт-стор украшений «Двенадцать» оплатил 300 обедов для петербургских врачей.
Фото: архивы пресс-службы
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