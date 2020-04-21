Французский бренд, основанный в 1984 году Эвелиной Милгром, представил главный аксессуар весенне-летного сезона – сумку Pastille bag ручной работы из ацетатного волокна с металлическими ручками.
Покупка недели: сумка Sandro ручной работы из ацетатного волокна
Модель, собранная из десятков звеньев из латуни, напоминающих или игральные фишки казино, или леденцы, понравится тем, кто сейчас не против лишнего везения в делах или скучает по беззаботному детству. Сумка представлена в приглушенно-розовых, пудрово-фиолетовых и угольно-черных цветах, кроме того, есть вариант с леопардовым принтом. Внутренний мешочек в тон не даст потерять личные вещи, а удлиненная цепочка золотого оттенка позволяет носить аксессуар как в руке, так и на плече.
Сумку Pastille bag можно купить на сайте Sandro, стоимость – 24 900 рублей. В данный момент на нее действует скидка 20% по промокоду «WECARE», работает бесконтактная доставка. Напомним, ранее Sandro выпустили новую капсулу c платьями, украшенными индийскими узорами, а также коллекцию Smile & Love, главным героем которой стал смайл.
Фото: архивы пресс-службы
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