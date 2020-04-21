Покупка недели: сумка Sandro ручной работы из ацетатного волокна

Сумку Pastille bag можно купить на сайте Sandro, стоимость – 24 900 рублей. В данный момент на нее действует скидка 20% по промокоду «WECARE», работает бесконтактная доставка. Напомним, ранее Sandro выпустили новую капсулу c платьями, украшенными индийскими узорами, а также коллекцию Smile & Love, главным героем которой стал смайл.

Фото: архивы пресс-службы

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