В ДЛТ приехала коллекция весна-лето 2020 Saint Laurent, которая объединила хрестоматийных силуэты бренда и узнаваемые фасоны Энтони Ваккарелло.
В ДЛТ теперь можно купить весенне-летнюю коллекцию Saint Laurent
Платья из парчи, вдохновленные «русской» коллекцией Ива Сен-Лорана «Opéras — Ballets russes», которая посвящена «Сезонам» Дягилева и эскизам Льва Бакста, блестящие комбинезоны с открытыми плечами и шорты во всевозможных вариациях – кожаные, блестящие, джинсовые – впервые были показаны прошлой осенью в Париже. В качестве аксессуаров и обуви были представлены (на шоу, и теперь в универмаге на Большой Конюшенной, 21-23) сумки через плечо медного цвета с логотипом Модного дома, сапоги на устойчивом каблуке и глянцевые туфли с ремешком.
Размышления на тему смокинга – ключевая особенность коллекции. Объемные пиджаки, расшитые пайетками, двубортные жакеты с шелковыми лацканами – переливающиеся, черные и сверкающие – они имеют все шансы стать новым вариантом дресс-кода для тех, кто безапелляционно уверен в себе. Коллекцию можно заказать уже сейчас на tsum.ru и в ДЛТ с примеркой – вещи привезут с доставкой на дом.
Фото: архивы пресс-службы
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