В ДЛТ теперь можно купить весенне-летнюю коллекцию Saint Laurent

Платья из парчи, вдохновленные «русской» коллекцией Ива Сен-Лорана «Opéras — Ballets russes», которая посвящена «Сезонам» Дягилева и эскизам Льва Бакста, блестящие комбинезоны с открытыми плечами и шорты во всевозможных вариациях – кожаные, блестящие, джинсовые – впервые были показаны прошлой осенью в Париже. В качестве аксессуаров и обуви были представлены (на шоу, и теперь в универмаге на Большой Конюшенной, 21-23) сумки через плечо медного цвета с логотипом Модного дома, сапоги на устойчивом каблуке и глянцевые туфли с ремешком.