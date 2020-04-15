Adidas и Канье Уэст выпустили тапочки Yeezy Slide – и это отличный вариант обуви для дома!

В США, Индии и Латинской Америке релиз состоялся еще в прошлом году, спустя несколько месяце новинка приехала и в Россию: с 16 апреля ее можно купить на сайте adidas с доставкой на дом. Тракторная подошва тапочек минимизирует скольжение, а мягкий слой в стельке делает их комфортными в ношении. Покупаем сейчас, чтобы ходить в них дома, а после карантина – в бассейн и на пляжи.