Бренд спортивной одежды adidas и рэпер Канье Уэст успели выпустить не одну модель кроссовок Yeezy Boost – и теперь пошли дальше, создав модель тапочек Yeezy Slide. Обувь представлена в цветах Earth Brown, Bone и Resin и трех размерах – взрослом, подростковом и детском.
Adidas и Канье Уэст выпустили тапочки Yeezy Slide – и это отличный вариант обуви для дома!
В США, Индии и Латинской Америке релиз состоялся еще в прошлом году, спустя несколько месяце новинка приехала и в Россию: с 16 апреля ее можно купить на сайте adidas с доставкой на дом. Тракторная подошва тапочек минимизирует скольжение, а мягкий слой в стельке делает их комфортными в ношении. Покупаем сейчас, чтобы ходить в них дома, а после карантина – в бассейн и на пляжи.
Напомним, ранее Канье Уэст провел в Париже фэшн-показ своего бренда Yeezy Season 8, где его восьмилетняя дочь Норт зачитала рэп.
Фото: архивы пресс-службы
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