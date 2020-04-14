Эти кредитные карты уже успели понравиться многим – серьги необычной формы от Демны Гвасалия впервые представили на показе коллекции весна-лето 2020 в Париже. Позднее они появились и в рекламной кампании Balenciaga вместе с символичными надписями «Любовь для всех», «Мысли масштабно» и «Мы голосуем за завтра».
Вещь дня: серьги Balenciaga в виде кредитных карт
Подиумный аксессуар в салатовом оттенке есть в ДЛТ – его можно купить с доставкой на дом через сайт tsum.ru или заказать с примерной из самого универмага на Большой Конюшенной, 21-23. Вместе с оверсайз-пиджаком и юбкой свободного кроя серьги в будущем обещают стать новым воплощением офисного дресс-кода, а пока – отличным дополнением строгого, но ироничного образа для совещаний в Zoom.
Напомним, ранее в ДЛТ также приехала круизная коллекция Balenciaga, а креативный директор Демна Гвасалия решил снова создавать кутюрные коллекции – впервые с 1968 года, когда Кристобаль Баленсиага закрыл ателье.
Фото: архивы пресс-службы / Vogue.com / Filippo Fior / Gorunway.com
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