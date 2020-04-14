Вещь дня: серьги Balenciaga в виде кредитных карт

Напомним, ранее в ДЛТ также приехала круизная коллекция Balenciaga, а креативный директор Демна Гвасалия решил снова создавать кутюрные коллекции – впервые с 1968 года, когда Кристобаль Баленсиага закрыл ателье.

Фото: архивы пресс-службы / Vogue.com / Filippo Fior / Gorunway.com

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