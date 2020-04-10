Английский дизайнер с грузинскими корнями, начинавший карьеру в Петербурге, выставил на аукцион три вещи из весенне-летней коллекции своего одноименного бренда. Все собранные средства передадут Национальной службе здравоохранения Англии в рамках кампании Urgent Appeal, которая поддерживает медицинских сотрудников и волонтеров, работающих с больными COVID-19.
Давид Кома выставил на благотворительный аукцион три вещи из весенне-летней коллекции
Посмотреть эту публикацию в Instagram
To support the NHS Staff and volunteers, we are auctioning off three items from our new SS20 collection. Each item will come with a one of a kind personalised and signed sketch. All the proceeds will go to @nhscharitiestogether COVID-19 Urgent Appeal. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Item 3: Sequin Oversized Shirt. Available in UK sizes 6-14. Starting bid £785. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Submit your bid via direct message only. Please DM us your chosen item, your highest bid and your required garment size by 23:59 BST on Sunday 12th April. We will then pick the highest bid for each item and notify the winners. We will endeavour to ship the garments and sketches out the next working day, if the delivery service continues operating, or at the earliest opportunity.
Аукцион продлится до воскресенья, 12 апреля. Для участия необходимо отправить в директ аккаунта бренда свою ставку и требуемый размер одежды выбранной вещи – среди возможных вариантов платье с длинными рукавами, пальто и расшитая пайетками рубашка. Команда David Coma свяжется с победителями, предложившими самую высокую цену, и постарается уже на следующий день отправить им одежду.
Начальная ставка на пальто – 1 200 фунтов стерлингов (около 110 000 рублей), на платье – 980 фунтов стерлингов (около 90 000 рублей) и на рубашку – 780 фунтов стерлингов (около 72 166 рублей). Напомним, Давид Кома учился в Художественной школе имени Б.М. Кустодиева и Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица, в 16 лет взял Гран-при конкурса «Адмиралтейская игла», а после поступил в Central Saint Martins в Лондоне. Помимо одноименного бренда с клиентками в лице Кары Делевинь, Пенелопы Крус, Гвен Стефани и Риты Оры, он несколько лет возглавлял модный дом Thierry Mugler, заменив на посту креативного директора Николу Формикетти. В 2018 Кома устраивал показ в Петербурге в рамках празднования 300-летия Невского проспекта.
Ранее к борьбе с коронавирусом присоединилась Рианна, пожертвовав различным международным организациям 5 миллионов долларов, и Джорджо Армани, который передал итальянским больницам 1,4 млн долларов на борьбу с COVID-19. Председатель группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович рассказал о решении холдинга начать шить маски, а LVMH начали производить на своих фабриках дезинфицирующие гели для рук. Alexander Wang выставили на продажу архивные коллекции – процент от вырученных денег передали ВОЗ.
Фото: социальные сети / архивы «Собака.ru»
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.