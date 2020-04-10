Давид Кома выставил на благотворительный аукцион три вещи из весенне-летней коллекции

Ранее к борьбе с коронавирусом присоединилась Рианна, пожертвовав различным международным организациям 5 миллионов долларов, и Джорджо Армани, который передал итальянским больницам 1,4 млн долларов на борьбу с COVID-19. Председатель группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович рассказал о решении холдинга начать шить маски, а LVMH начали производить на своих фабриках дезинфицирующие гели для рук. Alexander Wang выставили на продажу архивные коллекции – процент от вырученных денег передали ВОЗ.

Фото: социальные сети / архивы «Собака.ru»

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