Петербургский бренд Novaya представил видеолукбук осенне-зимней коллекции

Точная дата релиза новой осенне-зимней коллекции на данный момент не озвучена (первые фото смотрите выше!) – о ней сообщат дополнительно, а пока на сайте бренда можно купить весенне-летний дроп, а также вещи из предыдущих коллекций со скидкой до 50%.

Фото: архивы пресс-службы

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