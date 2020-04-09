Петербургский бренд Novaya выпустил видеолукбук осенне-зимней коллекции – впервые он был показан в рамках Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week, которая в этом году из-за коронавируса прошла онлайн.
Петербургский бренд Novaya представил видеолукбук осенне-зимней коллекции
Ключевая тема коллекций Novaya – движение и путешествия, но, учитывая новые реалии, эта концепция стала не совсем уместна. И бренд нашел неординарное решение: на видео с изображением улиц Петербурга, Парижа и Сеула наложили обтравленные фото осенне-зимней коллекции. Команда марки рассказала «Собака.ru», что цель ролика – показать, как всем нам не хватает обычной жизни.
«Город, пустой сегодня, недавно был наполнен жизнью – работал общественный транспорт, универмаги и рынки. Теперь все недоступно. Мы хотели бы видеть себя на этих улицах, но пока можем наблюдать их только на чужих роликах», – рассказывает Ольга Голубева, представитель Novaya. В презентацию вошли записи, сделанные прошлой осенью в Париже, и совсем недавно в Сеуле и Петербурге, а смонтировал видео молодой режиссер PaveilOne.
Точная дата релиза новой осенне-зимней коллекции на данный момент не озвучена (первые фото смотрите выше!) – о ней сообщат дополнительно, а пока на сайте бренда можно купить весенне-летний дроп, а также вещи из предыдущих коллекций со скидкой до 50%.
Фото: архивы пресс-службы
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