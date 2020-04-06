Бренд Sandro выпустил капсулу Remember – она вдохновлена индийской культурой и эстетикой Востока. Вещи нового дропа стали воплощением радужного разнообразия традиций штатов жемчужины английской короны – в линейку вошли и рубашки с гипнотизирующими болливудскими узорами, и платья с контрастными принтами, напоминающие пестрые сари, и кроп-топы, украшенные бантами и изображениями птиц.
Платья с индийскими узорами и топы с бантами: Sandro выпустили новую капсулу
По словам команды парижского бренда, новая женщина Sandro любит приключения и ценит винтаж. Кажется, она только-только вернулась из долгого путешествия по Индии – и не с пустыми руками: в ее чемодане неизменно уложена одежда с солнечными узорами и традиционными восточными принтами.
Капсулу Remember уже можно купить в монобутике бренда в Петербурге или на сайте марки. Ранее Sandro выпускали весенне-летнюю линейку Smile & Love, главным героем которой стал смайл, а также деним-капсулу с куртками в ковбойском стиле и юбками со стразами.
Фото: архивы пресс-службы
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