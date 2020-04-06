Платья с индийскими узорами и топы с бантами: Sandro выпустили новую капсулу

Капсулу Remember уже можно купить в монобутике бренда в Петербурге или на сайте марки. Ранее Sandro выпускали весенне-летнюю линейку Smile & Love, главным героем которой стал смайл, а также деним-капсулу с куртками в ковбойском стиле и юбками со стразами.

Фото: архивы пресс-службы

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