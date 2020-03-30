United Colors of Benetton выпустил капсулу Cool 4 School и предлагает вспомнить школьную программу тем, кто давно не сидел за партой. Брючные костюмы в клетку, платья с поясом, украшенные принтом туаль-де-жуи, который высоко ценил Кристиан Диор, уютные пальто зефирно-розового цвета и приятные к телу мятно-зеленые лонгсливы уже можно купить на сайте бренда.
United Colors of Benetton выпустил капсулу – в стиле преппи и с принтом туаль-де-жуи
Отложные воротники, нагрудные карманы, плиссированные мини-юбки и однобортные пиджаки – отсылка к преппи, дерзкому и скромному оксюморон-стилю, популярному в Америке в середине прошлого века. Мужская линия играет по классике – удобство, практичность и лаконичность, отодвигающие на второй план fast fashion. Рубашки всех оттенков, брюки со стрелками и льняные костюмы (слишком красивые только для школы!) понравятся тем, кто привык по жизни выглядеть на отлично.
Ранее United Colors of Benetton также выпускал коллекцию, посвященную британской поп-культуре и американскому футболу.
Фото: архивы пресс-службы
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