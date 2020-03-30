United Colors of Benetton выпустил капсулу – в стиле преппи и с принтом туаль-де-жуи

Отложные воротники, нагрудные карманы, плиссированные мини-юбки и однобортные пиджаки – отсылка к преппи, дерзкому и скромному оксюморон-стилю, популярному в Америке в середине прошлого века. Мужская линия играет по классике – удобство, практичность и лаконичность, отодвигающие на второй план fast fashion. Рубашки всех оттенков, брюки со стрелками и льняные костюмы (слишком красивые только для школы!) понравятся тем, кто привык по жизни выглядеть на отлично.