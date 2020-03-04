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Пользователи Twitter увидели на кроссовках Puma портреты Чаплина, Гитлера и Гоголя

Пользователи Twitter увидели на кроссовках Puma портрет Адольфа Гитлера – речь идет о модели Storm Adrenaline из коллекции осень-зима 2019. И действительно, если смотреть на пару сверху вниз, черные линии напоминают черты лица диктатора 20-ого века.

Компанию обвинили в нацизме – отчасти из-за истории бренда. Братья Рудольф и Адольф Дасслер, основатели Puma, активно поддерживали нацистскую партию (благодаря этому став одной из богатейших семей в Херцогенаурахе) и были членами НСДАП. Желая успокоить марку, некоторые пользователи написали, что будут носить кроссовки Puma, несмотря ни на что.

Пытаясь смягчить ситуацию, другие пользователи предположили, что это не Гитлер, а Николай Гоголь – и для убедительности прикрепили к посту портрет русского классика. А может быть, и вовсе американский писатель Эдгар По!

Вспомнили также про действующего президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. 

Предложили компромисс – слева Гитлер, справа Гоголь. 

И удивились воображению людей. На данный момент представители Puma никак не прокомментировали ситуацию. 

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Фото: социальные сети

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Наташа Лыбина,
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