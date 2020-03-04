Пользователи Twitter увидели на кроссовках Puma портрет Адольфа Гитлера – речь идет о модели Storm Adrenaline из коллекции осень-зима 2019. И действительно, если смотреть на пару сверху вниз, черные линии напоминают черты лица диктатора 20-ого века.
Пользователи Twitter увидели на кроссовках Puma портреты Чаплина, Гитлера и Гоголя
На этих кроссовках Puma STORM ADRINALINE замечено лицо одного деятеля 20 века и это не Чарли Чаплин. pic.twitter.com/7zUEXVxuT6— Пьющий Интеллигент (@quintaesssentia) March 1, 2020
Компанию обвинили в нацизме – отчасти из-за истории бренда. Братья Рудольф и Адольф Дасслер, основатели Puma, активно поддерживали нацистскую партию (благодаря этому став одной из богатейших семей в Херцогенаурахе) и были членами НСДАП. Желая успокоить марку, некоторые пользователи написали, что будут носить кроссовки Puma, несмотря ни на что.
PUMA разоблачили в том, что модель их кроссовок Storm Adrenaline, это замаскированный портрет Адольфа Гитлера.— Платон Редькин (@Mr_Lumin) March 3, 2020
Основатель фирмы как и его брат состояли в нацистской партии Гитлера. pic.twitter.com/KRdZMxIJLG
Носили Пуму, так и носим!— Dark.Babysitter (@AbuzhorojDmitry) March 3, 2020
Пытаясь смягчить ситуацию, другие пользователи предположили, что это не Гитлер, а Николай Гоголь – и для убедительности прикрепили к посту портрет русского классика. А может быть, и вовсе американский писатель Эдгар По!
Пуму обвиняют в том, что их модель кроссовок STORM ADRENALINE — это замаскированный портрет Гитлepа— (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks) March 3, 2020
Какой Гитлер. Это Николай Гоголь!😁 pic.twitter.com/TACIJNyDCX
Эдгар По pic.twitter.com/c6YbRUpEVW— Семен Чеш (@AndonsTLT) March 3, 2020
Вспомнили также про действующего президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.
Предложили компромисс – слева Гитлер, справа Гоголь.
И удивились воображению людей. На данный момент представители Puma никак не прокомментировали ситуацию.
Фото: социальные сети
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