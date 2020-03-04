Компанию обвинили в нацизме – отчасти из-за истории бренда. Братья Рудольф и Адольф Дасслер, основатели Puma, активно поддерживали нацистскую партию (благодаря этому став одной из богатейших семей в Херцогенаурахе) и были членами НСДАП. Желая успокоить марку, некоторые пользователи написали, что будут носить кроссовки Puma, несмотря ни на что.