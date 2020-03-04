Николя Жескьер представил коллекцию бренда осень-зима 2020 в Лувре – показ прошел под хоровое пение (певцы были одеты в костюмы разных эпох!), а участие в нем приняли петербурженки Мария Скокова и Алина Болотина.
Модели из Петербурга Мария Скокова и Алина Болотина на показе Louis Vuitton в Лувре
Креативный директор искал вдохновение в работах европейских живописцев начала средневековья конца XIX века. В коллекцию вошли пышные платья с волнами, многослойные пуховики и футуристические кожаные топы, напоминающие костюмы героев космических саг будущего. Образы дополнили перчатки, похожие на мотоциклетные, серебряные казаки и сумки-сундуки.
Фото: Isidore Montag / Gorunway.com / Vogue.com
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