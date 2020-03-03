Религиозные отсылки, кресты из страз и принты, похожие на витражи: в Гран-Пале прошел показ Chanel

Показ закрыла Джиджи Хадид – в черном топе с нашивкой, колготках с логотипом Chanel и в сапогах с отворотами она вышла на подиум в сопровождении двух моделей, одетых в белое. В шоу также приняла участие петербурженка Алина Болотина, которая ранее представляла в Париже коллекции Loewe и Saint Laurent.

Фото: Elizabeth Pantaleo for Nowfashion.com

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