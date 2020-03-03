В Гран-Пале в Париже прошел показ осенне-зимней коллекции Chanel, в которую вошли длинные юбки с разрезами и кнопочной отделкой по краям, костюмы-тройки оттенка лимонного тарта и разноцветные кардиганы, напоминающие витражи в католических базиликах.
Религиозные отсылки, кресты из страз и принты, похожие на витражи: в Гран-Пале прошел показ Chanel
Вирджини Виар зашифровала в коллекцию десятки религиозных кодов: начиная от крестов, которые появлялись везде (от ремней до подвесок) и платьев, сделанных, словно по лекалам костюмов клириков, и заканчивая моделями, которые выходили на подиум по двое и по трое – отсылка к числам, имеющим сакральный смысл в христианстве. Кружевные воротники дополнили плетеные цепи по форме круглого выреза, а массивные украшения (опять-таки в форме креста!) креативные директор предложила надевать поверх платка-галстука.
Показ закрыла Джиджи Хадид – в черном топе с нашивкой, колготках с логотипом Chanel и в сапогах с отворотами она вышла на подиум в сопровождении двух моделей, одетых в белое. В шоу также приняла участие петербурженка Алина Болотина, которая ранее представляла в Париже коллекции Loewe и Saint Laurent.
Фото: Elizabeth Pantaleo for Nowfashion.com
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