В Париже прошел показ Balenciaga: затопленный подиум, видео землетрясений и рясы священников

В Париже прошел показ осенне-зимней коллекции Balenciaga. Демна Гвасалия назвал его самым темным шоу, которое он когда-либо делал в жизни. Подиум, созданный в пространстве La Cité du Cinema, и первые два ряда кресел были затоплены водой, а на потолке разворачивались проекции землетрясений, наводнений и пожаров.