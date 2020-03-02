В Париже прошел показ осенне-зимней коллекции Balenciaga. Демна Гвасалия назвал его самым темным шоу, которое он когда-либо делал в жизни. Подиум, созданный в пространстве La Cité du Cinema, и первые два ряда кресел были затоплены водой, а на потолке разворачивались проекции землетрясений, наводнений и пожаров.
В Париже прошел показ Balenciaga: затопленный подиум, видео землетрясений и рясы священников
В коллекцию вошли черные пальто, тренчи и платья, напоминающие рясы католических священников, юбочные костюмы с остроносыми плечами (новый дресс-код для канцелярских советников) и спортивная форма с логотипом Balenciaga вместо фамилии игрока как приглашение стать частью команды бренда.
Подчеркивая демоническое настроение шоу, многие модели выходили на подиум в красных и черных контактных линзах и ремнях с замками, которые были похожи на средневековые пояса верности.
Фото: Alessandro Lucioni / Gorunway.com / Vogue.com
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