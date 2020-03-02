18+

В Париже прошел показ Balenciaga: затопленный подиум, видео землетрясений и рясы священников

В Париже прошел показ осенне-зимней коллекции Balenciaga. Демна Гвасалия назвал его самым темным шоу, которое он когда-либо делал в жизни. Подиум, созданный в пространстве La Cité du Cinema, и первые два ряда кресел были затоплены водой, а на потолке разворачивались проекции землетрясений, наводнений и пожаров. 

В коллекцию вошли черные пальто, тренчи и платья, напоминающие рясы католических священников, юбочные костюмы с остроносыми плечами (новый дресс-код для канцелярских советников) и спортивная форма с логотипом Balenciaga вместо фамилии игрока как приглашение стать частью команды бренда. 

Balenciaga будет выпускать кутюрные коллекции – впервые с 1968 года!

Подчеркивая демоническое настроение шоу, многие модели выходили на подиум в красных и черных контактных линзах и ремнях с замками, которые были похожи на средневековые пояса верности.

Геометричные костюмы и вьетнамки на каблуке: в ДЛТ приехала круизная коллекция Balenciaga

Фото: Alessandro Lucioni / Gorunway.com / Vogue.com

Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.

 
Наташа Лыбина,
Комментарии

Наши проекты