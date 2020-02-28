Широкие плечи и не менее широкие ремни: в Париже прошел показ Isabel Marant

По классике, одними из моделей стали сестры Хадид и Ирина Шейк, вместе с ними в показе приняли участие Даутцен Крус, Амбер Валетта и Наташа Поли.

Фото: Vogue.com / Filippo Fior / Gorunway.com

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