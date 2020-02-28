В Париже прошел показ осенне-зимней коллекции Isabel Marant. Креативный директор бренда Изабель Маран отложила в сторону богемную эстетику и настроилась на минимализм: на подиуме появились монохромные образы и плечи, вырезанные по лекалам 80-х.
Широкие плечи и не менее широкие ремни: в Париже прошел показ Isabel Marant
Объемный силуэт, дополненный ремнями, дал начало одновременно женственным и грубым образам – золотая середина между power dressing и пленительной утонченностью. Шиферные костюмы сменялись жакетами и юбками с активным принтом, похожим на те, что любили наши бабушки. Высокие ботфорты с россыпью упавших на них металлических заклепок дополняли как оверсайз-пончо с глубоким вырезом, так и однотонные платья-миди с рукавами-воланами.
По классике, одними из моделей стали сестры Хадид и Ирина Шейк, вместе с ними в показе приняли участие Даутцен Крус, Амбер Валетта и Наташа Поли.
Фото: Vogue.com / Filippo Fior / Gorunway.com
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.