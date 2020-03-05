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7 петербургских брендов детской одежды, которые делают недорогие, но классные вещи

Урбанистические свитшоты, как у Rick Owens, комбинезоны из американского хлопка и базовые платья, которые не захочется снимать (и которые оценила бы Мадонна!).

  • Топ для девочки «Какао», от 1 990 рублей

  • Шорты для девочек «Малиновый сорбет», от 1 430 рублей

  • Детские льняные брюки «Карамель» для мальчиков и девочек, от 1 990 рублей

  • Утепленные детские брюки из гладкого вельвета, от 2 490 рублей

  • Юбка для девочки из микровельвета «Кофе», от 1 990 рублей

  • Платье для девочки «Полевые цветы», от 2 490 рублей

Furu

Furu выбирает для одежды преимущественно натуральные материалы и шьет вещи маленькими партиями. Шорты и юбки «Малиновый сорбет» и «Карамель» (мечта, а не название!) можно купить меньше, чем за две тысячи рублей. Платья и стеганые штаны из вельвета обойдутся несколько дороже, но стоят того – в них легко представить будущих эко-активистов и петербургскую Грету Тунберг. Кроме того, команда марки делает экомешочки, детские фартуки и текстиль для дома.

  • Лонгслив с балаклавой, от 3 200 рублей

  • Платье, от 3 300 рублей

  • Лонгслив, от 3 100 рублей

  • Майка, от 1 500 рублей, шорты, от 2 600 рублей

  • Брюки, от 3 000 рублей

  • Футболка, от 1 900 рублей, юбка, от 2 200 рублей

Black Black

Отказавшись от пестрых и неоднородных детских коллекций, Black Black создают урбанистические вещи с концептуальным дизайном: вместо бантов и кружева – ассиметричный крой (почти как у Rick Owens) и функциональные элементы. Хочется добавить: бренд для детей, которые рано повзрослели, но нет! Скорее, для тех, у кого с пеленок есть потребность быть не такими, как все.

  • Леггинсы, 1 000 рублей

  • Свитер, 1 300 рублей

  • Свитер, 1 300 рублей

  • Брюки, 1 500 рублей

  • Платье, 2 230 рублей

  • Платье,  2 000 рублей

NNedre 

Дизайнер Нелли Недре концентрируется на создании базовой одежды на каждый день – детская линейка небольшая, но классная! Хлопковые и отлично сшитые платья, брюки, свитеры и леггинсы простого кроя представлены в двух оттенках (серый и черный) и выглядят как миниатюрные вещи взрослых – Мадонна, однажды заказавшая точную копию своего гардероба для дочери, оценила бы.

8 российских брендов детской одежды, которой позавидуют взрослые

  • Бомбер Micro, 2 550 рублей 

  • Боди, 1 250 рублей

  • Куртка, 3 900 рублей

  • Джоггеры, 1 650 рублей

  • Жилет, 2 450 рублей

  • Двусторонние моксы (две пары в одной), 1 100 рублей

Dada Moccs

Бренд, основанный дизайнером Юлией Дада в 2015 году, начинался как проект про текстильные мокасины для младенцев. Но за несколько лет вырос – и теперь делает детскую одежду из американского хлопка, особое внимание уделяя колористике. Помимо большого выбора цветов, в которых представлены футболки, бомберы, толстовки и джоггеры, есть возможность замиксовать ткани и сшить вещь с собственным дизайном (например, в стиле колор-блок, а это маст!). 

  • Боди, 520 рублей

  • Комбинезон, 760 рублей

  • Комбинезон, 760 рублей

  • Комбинезон, 899 рублей

  • Утепленный чепчик, 340 рублей

  • Боди с длинным рукавом, 490 рублей

Mjolk

Mjolk придумывает одежду с не детским дизайном для самых маленьких. Монохромные боди и комбинезоны, черно-белые принты (от крупной клетки до отпечатанных на ткани листов папоротника) придутся по душе тем, кто с первых дней смотрит на мир серьезными глазами. Вещи шьют из муслина и хлопка (трикотажного и с начесом на изнаночной стороне) и упаковывают в фатиновые мешочки с бантами – чтобы их было приятно не только носить, но и получать.

  • Кофта, 2 000 рублей

  • Пиджак, 4 400 рублей

  • Пижама, 3 690 рублей

  • Длиннорукавка, 2 160 рублей

  • Юбка, 2 700 рублей

  • Жакет, 4 200 рублей

Bluegreens

Bluegreens делает ставку на комфорт вещей – они не должны натирать, жать или ограничивать движения ребенка (отсюда свободный крой и мягкие ткани). Еще один не менее важный аспект – принты создают с помощью печати водными красками, а значит, одежда получается не только красивая, но и экологичная.

Футболист Эдгар Давидс представит в Петербурге новую коллекцию своего бренда детской одежды Monta Juniors

  • Пиджак, 2 050 рублей

  • Футболка, 675 рублей

  • Жакет с баской, 1 999 рублей

  • Платье с длинным втачным рукавом с резиночкой по низу, 1 999 рублей

  • Пиджак, 2 750 рублей

  • Блуза из футера, 1 299 рублей

Matematika

У бренда Matematika из Петербурга можно найти гусарские пиджаки (почти как у Лермонтова – корнета лейб-гвардии Гродненского гусарского полка!) и кисейные платья из фатина (для первых в жизни балов). Команда экспериментирует с цветами, фасонами и принтами, создавая одежду для юных шоустопперов. Кто знает, может, через пару лет в вещах марки увидим Норт Уэст, которая недавно читала вместе с Канье рэп на показе Yeezy Season 8.

Фото: архивы пресс-служб

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Наташа Лыбина,
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