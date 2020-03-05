Урбанистические свитшоты, как у Rick Owens, комбинезоны из американского хлопка и базовые платья, которые не захочется снимать (и которые оценила бы Мадонна!).
7 петербургских брендов детской одежды, которые делают недорогие, но классные вещи
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Топ для девочки «Какао», от 1 990 рублей
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Шорты для девочек «Малиновый сорбет», от 1 430 рублей
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Детские льняные брюки «Карамель» для мальчиков и девочек, от 1 990 рублей
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Утепленные детские брюки из гладкого вельвета, от 2 490 рублей
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Юбка для девочки из микровельвета «Кофе», от 1 990 рублей
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Платье для девочки «Полевые цветы», от 2 490 рублей
Furu
Furu выбирает для одежды преимущественно натуральные материалы и шьет вещи маленькими партиями. Шорты и юбки «Малиновый сорбет» и «Карамель» (мечта, а не название!) можно купить меньше, чем за две тысячи рублей. Платья и стеганые штаны из вельвета обойдутся несколько дороже, но стоят того – в них легко представить будущих эко-активистов и петербургскую Грету Тунберг. Кроме того, команда марки делает экомешочки, детские фартуки и текстиль для дома.
Black Black
Отказавшись от пестрых и неоднородных детских коллекций, Black Black создают урбанистические вещи с концептуальным дизайном: вместо бантов и кружева – ассиметричный крой (почти как у Rick Owens) и функциональные элементы. Хочется добавить: бренд для детей, которые рано повзрослели, но нет! Скорее, для тех, у кого с пеленок есть потребность быть не такими, как все.
NNedre
Дизайнер Нелли Недре концентрируется на создании базовой одежды на каждый день – детская линейка небольшая, но классная! Хлопковые и отлично сшитые платья, брюки, свитеры и леггинсы простого кроя представлены в двух оттенках (серый и черный) и выглядят как миниатюрные вещи взрослых – Мадонна, однажды заказавшая точную копию своего гардероба для дочери, оценила бы.
Dada Moccs
Бренд, основанный дизайнером Юлией Дада в 2015 году, начинался как проект про текстильные мокасины для младенцев. Но за несколько лет вырос – и теперь делает детскую одежду из американского хлопка, особое внимание уделяя колористике. Помимо большого выбора цветов, в которых представлены футболки, бомберы, толстовки и джоггеры, есть возможность замиксовать ткани и сшить вещь с собственным дизайном (например, в стиле колор-блок, а это маст!).
Mjolk
Mjolk придумывает одежду с не детским дизайном для самых маленьких. Монохромные боди и комбинезоны, черно-белые принты (от крупной клетки до отпечатанных на ткани листов папоротника) придутся по душе тем, кто с первых дней смотрит на мир серьезными глазами. Вещи шьют из муслина и хлопка (трикотажного и с начесом на изнаночной стороне) и упаковывают в фатиновые мешочки с бантами – чтобы их было приятно не только носить, но и получать.
Bluegreens
Bluegreens делает ставку на комфорт вещей – они не должны натирать, жать или ограничивать движения ребенка (отсюда свободный крой и мягкие ткани). Еще один не менее важный аспект – принты создают с помощью печати водными красками, а значит, одежда получается не только красивая, но и экологичная.
Matematika
У бренда Matematika из Петербурга можно найти гусарские пиджаки (почти как у Лермонтова – корнета лейб-гвардии Гродненского гусарского полка!) и кисейные платья из фатина (для первых в жизни балов). Команда экспериментирует с цветами, фасонами и принтами, создавая одежду для юных шоустопперов. Кто знает, может, через пару лет в вещах марки увидим Норт Уэст, которая недавно читала вместе с Канье рэп на показе Yeezy Season 8.
Фото: архивы пресс-служб
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