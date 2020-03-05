7 петербургских брендов детской одежды, которые делают недорогие, но классные вещи

У бренда Matematika из Петербурга можно найти гусарские пиджаки (почти как у Лермонтова – корнета лейб-гвардии Гродненского гусарского полка!) и кисейные платья из фатина (для первых в жизни балов). Команда экспериментирует с цветами, фасонами и принтами, создавая одежду для юных шоустопперов. Кто знает, может, через пару лет в вещах марки увидим Норт Уэст, которая недавно читала вместе с Канье рэп на показе Yeezy Season 8.

Фото: архивы пресс-служб

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