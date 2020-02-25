В Париже закончился показ Dior осень-зима 2020/2021, проходивший во временном пространстве над фонтаном на площади Согласия – его построили специально для шоу, которое стало началом пятилетнего сотрудничества бренда и Лувра. Dior будет спонсировать реставрацию Сада Тюильри – самого старого сада «а-ля франсез».
«Женская любовь – это неоплачиваемый труд»: феминистские лозунги и мужские костюмы на показе Dior
В новой коллекции креативный директор Мария Грация Кьюри в очередной раз подняла тему феминизма. Подиум украсили лозунги «Женская любовь – это неоплачиваемый труд», «Патриархат – это чрезвычайная климатическая ситуация» и другие, а мужские костюмы и короткие стрижки, чередуемые с платьями с глубоким декольте, сыграли на руку в размытии традиционных гендерных ролей.
Оверсайз-свитеры, рабочие жилетки и пародия на шотландский килт вместе с прозрачными топами, расшитыми пальто и юбками с бахромой – осознанное заявление, что женская красота может быть разной и о стереотипах относительно «слабого пола» пора забыть. Главные аксессуары коллекции (галстуки, байкерские банданы, чулки в крупную сетку, моносерьги и ремни с логотипом) дополнили общее настроение и завершили образ женщины Dior – сильной и идущей вразрез с установленными ценностями.
Фото: nowfashion.com
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