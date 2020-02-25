«Женская любовь – это неоплачиваемый труд»: феминистские лозунги и мужские костюмы на показе Dior

Оверсайз-свитеры, рабочие жилетки и пародия на шотландский килт вместе с прозрачными топами, расшитыми пальто и юбками с бахромой – осознанное заявление, что женская красота может быть разной и о стереотипах относительно «слабого пола» пора забыть. Главные аксессуары коллекции (галстуки, байкерские банданы, чулки в крупную сетку, моносерьги и ремни с логотипом) дополнили общее настроение и завершили образ женщины Dior – сильной и идущей вразрез с установленными ценностями.