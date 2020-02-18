Тренд-аналитики AliExpress Россия проанализировали 550 млн поисковых запросов покупателей и определили фэшн-тенденции в крупных городах России, среди которых оказался и Петербург. Согласно исследованию, большой популярностью среди жителей города пользуются кроссовки на массивной подошве – их искали девять тысяч человек, а также худи, леггинсы и футболки – по восемь тысяч запросов на каждую вещь.
Многоразовая бутылка для воды, кроссовки и худи: как выглядит типичный петербуржец?
Кроме того, петербуржцы и петербурженки часто ищут чулки, корсеты и кружево – от трех до шести тысяч запросов (дождливая и ветреная погода не повод отказываться от романтики). Летом горожане активно готовятся к походам и голосуют за альтернативные виды транспорта, покупая палатки, велосипеды и экшн-камеры.
Отказ от пластика в пользу многоразовых бутылок – еще одна тенденция. Зимой, кстати, повышается спрос на пледы и пижамы-кигуруми – без них пережить холода и правда может быть трудно.
Фото: архивы пресс-служб / notion.so
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