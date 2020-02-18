Многоразовая бутылка для воды, кроссовки и худи: как выглядит типичный петербуржец?

Кроме того, петербуржцы и петербурженки часто ищут чулки, корсеты и кружево – от трех до шести тысяч запросов (дождливая и ветреная погода не повод отказываться от романтики). Летом горожане активно готовятся к походам и голосуют за альтернативные виды транспорта, покупая палатки, велосипеды и экшн-камеры.

Отказ от пластика в пользу многоразовых бутылок – еще одна тенденция. Зимой, кстати, повышается спрос на пледы и пижамы-кигуруми – без них пережить холода и правда может быть трудно.

Фото: архивы пресс-служб / notion.so

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