Петербургский бренд Artem Shumov выпустил осенне-зимнюю коллекцию. В нее вошли ассиметричные кардиганы, неоновые бомберы, брюки с накладными карманами, пальто из шерсти, полосатые рубашки из нейлона и тренч из ткани, изготовленной вручную по балийской методике.
Платья-рубашки, тренчи с орнаментом и неоновые бомберы в новой коллекции Artem Shumov
Коллекция обращается к вопросу глобализации, который часто влечет за собой потерю идентичности и поиск новой индивидуальности. Одновременно вещи бренда стирают гендерные различия в одежде: модели обоих полов показывают похожие костюмы, а рубашку-платье, завязанную узлом (обычно элемент женского гардероба), демонстрируют мужчины.
Бренд Artem Shumov основал победитель конкурса «Новые имена в дизайне-2013» (подать заявку на участие в котором можно здесь прямо сейчас!) Артем Шумов. В прошлом году дизайнер выпустил коллекцию с рубашками, которые не требуют глажки, и показал вещи в стиле athleisure.
Фото: Mario Grey (архивы пресс-службы)
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