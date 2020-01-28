Платья-рубашки, тренчи с орнаментом и неоновые бомберы в новой коллекции Artem Shumov

Коллекция обращается к вопросу глобализации, который часто влечет за собой потерю идентичности и поиск новой индивидуальности. Одновременно вещи бренда стирают гендерные различия в одежде: модели обоих полов показывают похожие костюмы, а рубашку-платье, завязанную узлом (обычно элемент женского гардероба), демонстрируют мужчины.