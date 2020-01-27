Директор отдела моды Ксения Гощицкая в январе голосует за riding boots, варежки и меховые сумки — можно уже, пожалуйста, все выдохнут? Мода на релаксе — разве есть что-то лучше?
Джинсы-клеш, неоновый бадлон, пончо-одеяло с индейским орнаментом и еще 10 главных покупок января
Диско-вайб, новая богема и Дикий Запад: в коллекции Saint Laurent Resort 2020, о которой мы писали отдельно, дизайнер Энтони Вакарелло отправил ковбоев из Силиконовой долины в «Студию 54» проездом через Марракеш (второй дом Ива Сен Лорана!). Теперь остроносые казаки носим не только с джинсами скинни и бохо-блузой, но и с золотыми шароварами, и с le smoking, украшенным россыпью люрекса. (ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23)
Из-под одеяла планируем каждое утро зимы переползать в пончо из капсулы Polo Outdoor Sport от Ralph Lauren. Актуальный пэчворк дизайнеры собрали из индейских орнаментов, а плакатный рисунок с лесорубом достали из своих же архивов — коллекции Polo Sportsman 1992 года. (ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23)
Дубленка Sandro — это вещь! Огромный капюшон спрячет от ветра, а карманы с меховой отделкой такие теплые, что даже перчатки надевать не захочется. Носим с летящими макси-платьями в цветок и плотными колготками как истинные хиппи Северо-Запада. (Sandro, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73)
Вместо микросумок в 2020-м будем носить макси! В Ariellle от MICHAEL Michael Kors из шагреневой кожи в трех цветах — черном, бордо и зеленом — поместятся не только ключи и помада, но и форма для бокса. (Магазин MICHAEL Michael Kors, TРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а)
Нам (и Вере Брежневой!) нравится все, что делает стилист и дизайнер петербургского бренда Myseasons Ханна Хмелева. Долой пайеточное безумие, царившее на корпоративах! В январе начинаем новую жизнь: минималистичный и ультраженственный костюм с лампасами на пиджаке. (Myseasons, наб. реки Мойки, 6)
Джинсы-клеш (кстати, клеш возвращается!) на высокой талии (по-прежнему актуально!) в клетку (супертренд!) и в классическом синем (цвете 2020 года по версии Pantone!) берем у Gerard Darel. (Gerard Darel, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73)
Bats — марка из Петербурга, что шьет дубленки, в которых невозможно замерзнуть, — выпустила такие же варежки! Зимний маст-хэв на натуральном овечьем меху отдают в черном и коричневом цветах, а также в более гранжевой вариации — с винтажными (как на старой дедушкиной куртке) потертостями. (Bats, 8store, наб. Адмиралтейского канала, 2, лит. Т)
Классический силуэт riding boots креативный директор Salvatore Ferragamo (и, кстати, британец!) Пол Эндрю поставил на геометричный каблук как из 1970-х, а по верху пустил шотландскую клетку аргайл, собрав ее в технике пэчворк из замши и двух видов кожи — «под змею» и гладкой. В ожидании новых серий саги о британской королевской семье носим аристократичную пару с летящими миди-платьями и объемными дубленками. (Невский пр., 150)
Мягкая игрушка для взрослых (надеемся, это мы!) — сумка из овчины Jil Sander. Бренд подключился к тренду на «утепление» аксессуаров и выпустил идеальную молочную котомку с футуристичной фурнитурой. В сочетании с объемным пуховиком выглядит очень круто — проверено! (BABOCHKA, Невский пр., 153)
Да, теперь statement-аксессуар — это колготки, из новой коллекции Wolford, например! Любимый бренд Кейт Мидлтон и Ким Кардашьян к своему 70-летию выпустил шедевры в десятке принтов от цветочного до туали, с кристаллами Swarovski и даже с блестящими нитями фольги. (Wolford, Невский пр., 150)
Статус «рейверского» с неона снят — теперь это просто маст-хэв. В бадлоне Maje цвета аскорбинки посещаем закрытие фестиваля «Площадь Искусств» в Большом зале Филармонии и ночные бдения в Доме радио. (Maje, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73)
Преппи-шик у Claudie Pierlot настроился на милитари-волну. Форменные костюмы цвета хаки носим с грубыми ботинками и массивными (почти что военными) парками с меховым воротником. (Claudie Pierlot, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73)
Мерч по-петербургски — это про коллаборацию Русского музея и «Уста к устам». К ретроспективе Ильи Репина дизайнеры марки «расписали» свои самые популярные (и идеально сидящие на всех!) платья на кулиске картиной «Какой простор», а хлопковые шопперы — «Бурлаками на Волге», «Запорожцами» и «Яблоками». Коллекция лимитированная, поэтому срочно выдвигаемся за ней в музейную лавку или магазины бренда! («Уста к устам», Стремянная ул., 4)
Текст: Ксения Гощицкая
Фото: архивы пресс-служб
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