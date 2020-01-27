Джинсы-клеш, неоновый бадлон, пончо-одеяло с индейским орнаментом и еще 10 главных покупок января

Диско-вайб, новая богема и Дикий Запад: в коллекции Saint Laurent Resort 2020, о которой мы писали отдельно, дизайнер Энтони Вакарелло отправил ковбоев из Силиконовой долины в «Студию 54» проездом через Марракеш (второй дом Ива Сен Лорана!). Теперь остроносые казаки носим не только с джинсами скинни и бохо-блузой, но и с золотыми шароварами, и с le smoking, украшенным россыпью люрекса. (ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21–23)