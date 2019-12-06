В этот четверг, 5 декабря, в ТК «Невский центр» открылся второй официальный корнер бренда Ray-Ban. Он расположился в салоне оптики «Точка зрения». Напомним, что первый появился годом ранее в Sunsolo в ТРЦ «Галерея».
В Петербурге открылся Shop-in-Shop Ray-Ban
Помимо базовых солнцезащитных и оптических оправ в новом Shop-in-Shop будет представлена коллекция Ray-Ban #PROUDTOBELONG, посвященная сильным и искренним чувствам. Фирменный дизайн линейки – сочетание аутентичных винтажных мостиков и угловатых оправ в стиле 70-ых с полосатыми принтами и переливающимися линзами. Лимитированные модели понравятся и ценителям модного аванграда, и поклонникам безупречной классики.
Shop-in-Shop Ray-Ban, салон «Точка зрения», ТК «Невский Центр», Невский пр., 114, ежедневно с 10:00 до 23:00.
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