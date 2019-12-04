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Polyarus выпустили шопперы из использованных виниловых баннеров от строительной компании ЦДС

После масштабной рекламной кампании у Группы ЦДС остаются тысячи квадратных метров баннерной ткани, которые нужно утилизировать. По заказу строителей петербургский эко-бренд Polyarus выпустил из рекламных полотен 300 шопперов ручной работы.

Минималистичные сумки сшили в технике пэчворк. Раскроив баннерное полотно так, чтобы не осталось обрезков, бренду удалось минимизировать и производственные отходы.

Ольга Угарова,
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