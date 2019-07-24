Часовой бренд Longines выступил официальным партнером Чемпионата Мира по художественной гимнастике среди юниорок

Являясь давним партнером Международной Федерации по художественной гимнастике, швейцарский часовой бренд Longines впервые стал официальным хронометристом Чемпионата Мира по художественной гимнастике среди юниорок. Лучшие результаты на соревнованиях, которые прошли в Москве с 19 по 21 июля, показали российские спортсменки – они завоевали золотые медали абсолютно во всех дисциплинах. Поддержать их приехали «посланницы элегантности Longines» — многократные чемпионки мира и члены сборной России по гимнастике Дина и Арина Аверины. Они выступили на открытии Чемпионата и встретились с президентом Longines Вальтером фон Кенэлом.