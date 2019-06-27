Bvlgari презентовали часы Serpenti Misteriosi Romani — самые дорогие за всю свою историю

На Капри состоялась презентация часовых новинок ювелирного дома Bvlgari — Serpenti Misteriosi Romani и Serpenti Misteriosi Intrecciati. Первые являются самой дорогой моделью за всю историю компании: они стоят около 2 миллионов евро и инкрустированы 10-каратным цейлонским сапфиром (им украшена голова змейки — главного символа Bvlgari), бриллиантами общим весом в 63 карата и сапфирами весом в 32 карата (они имеют багетную огранку, имитируют змеиную чешую и дополняют браслет часов). Вторые — Serpenti Misteriosi Intrecciati — сделаны по архивам коллекций «Высокого ювелирного искусства» Bvlgari, но эффектно украшены драгоценными бусинами из рубинов (свыше 90 карат), сапфиров (более 42 карат) и бриллиантов (более 10 карат). Свое название Misteriosi получили из-за скрытого от глаз циферблата — у обеих моделей он спрятан в змеиной «голове».

Также Bvlgari обновили коллекцию часов Monete, украшенных одним из наиболее узнаваемых мотивов бренда — античными монетами. Украшения с этим элементом придумал еще в 1966 году Никола Булгари, а сами часы Monete впервые были представлены в 2017 году в рамках коллекции Octo и в виде ювелирных часов-подвески.

В этом году обе модели получили новую интерпретацию. В первом варианте Octo Roma Monete выполнены из розового золота и декорированы раритетной римской монетой IV века, на аверсе которой вычеканено рельефное изображение императора Константа. А во втором варианте Octo Roma Monete снабжены корпусом из платины и дополнены другой монетой, также выпущенной во времена правления императора Константа. В свою очередь, в оформлении часов-подвески Monete High-Jewellery Pendant Secret Watch использована монета II века с изображениями увенчанной лавровым венком головы Аполлона Гринейского на аверсе и его полной фигуры на реверсе. Модель восьмиугольной формы сделана из розового золота, дополнена массивной 90-сантиметровой цельнозолотой цепочкой и украшена бриллиантами и фрагментами красного коралла.