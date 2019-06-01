Что такое Код ЭПЛ и зачем он нужен?
Компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» разработала инновационную систему стандартов качества и проверки подлинности украшений. Рассказываем, как это работает.
Ювелирная компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» создает и продает украшения уже 25 лет. Каждое изделие – это история, особое настроение и оригинальный взгляд, а еще – результат огромного совместного творческого труда дизайнеров, технологов, огранщиков и других профессионалов. Покупая их для себя или в подарок люди становятся немного счастливее. Кольца, серьги, броши, подвески, цепи, браслеты из драгоценных металлов с бриллиантами и другими камнями виртуозной огранки давно полюбились покупателям и не только в России: бренд уже завоевал ювелирные рынки США, Кипра, Хорватии, Казахстана и Киргизии.
Недавно компания воплотила накопленный за четверть века опыт и современные технологии в систему стандартов качества – Код ЭПЛ. Теперь клиенты могут получить больше сведений об украшении, приобретенном в любой странe, и убедиться в его подлинности.
Украшение, созданные по жестким стандартам качества Кода ЭПЛ, маркируется уникальным кодом, благодаря которому клиенты могут на официальном сайте компании получить сертификат достоверности с подробной информацией об изделии.
Кроме того, инновационная разработка позволяет сертифицировать лучшие производственные мощности, а строгие стандарты помогают выявить первоклассных специалистов, которые посвятили свою жизнь работе в ювелирной отрасли. И все это для того, чтобы покупка приносила радость.
Код ЭПЛ - это еще один шаг, приближающий компанию к выполнению миссии компании, которая звучит так: «Мы работаем для того, чтобы ювелирные изделия от ЭПЛ покорили сердца людей всей Земли. И в этом мире стало больше счастья!»
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