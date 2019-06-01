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Что такое Код ЭПЛ и зачем он нужен?

Компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» разработала инновационную систему стандартов качества и проверки подлинности украшений. Рассказываем, как  это работает.

Ювелирная компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» создает и продает украшения уже 25 лет. Каждое изделие – это история, особое настроение и оригинальный взгляд, а еще – результат огромного совместного творческого труда дизайнеров, технологов, огранщиков и других профессионалов. Покупая их для себя или в подарок люди становятся немного счастливее. Кольца, серьги, броши, подвески, цепи, браслеты из драгоценных металлов с бриллиантами и другими камнями виртуозной огранки давно полюбились покупателям и не только в России: бренд уже завоевал ювелирные рынки США, Кипра, Хорватии, Казахстана и Киргизии.

Недавно компания воплотила накопленный за четверть века опыт и современные технологии в систему стандартов качества – Код ЭПЛ.  Теперь клиенты могут получить больше сведений об украшении, приобретенном в любой странe, и убедиться  в его подлинности.

Украшение, созданные по жестким стандартам качества Кода ЭПЛ, маркируется уникальным кодом, благодаря которому клиенты могут на официальном сайте компании получить сертификат достоверности с подробной информацией об изделии. 

Кроме того, инновационная разработка  позволяет сертифицировать лучшие производственные мощности, а строгие стандарты помогают выявить первоклассных специалистов, которые посвятили свою жизнь работе в ювелирной отрасли.  И все это для того, чтобы покупка приносила радость.

Код ЭПЛ - это еще один шаг, приближающий компанию  к выполнению миссии компании, которая звучит так: «Мы работаем для того, чтобы ювелирные изделия от ЭПЛ покорили сердца людей всей Земли. И в этом мире стало больше счастья!»

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Автор: mkaminarskaya
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