Что такое Код ЭПЛ и зачем он нужен?

Компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» разработала инновационную систему стандартов качества и проверки подлинности украшений. Рассказываем, как это работает.

Ювелирная компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» создает и продает украшения уже 25 лет. Каждое изделие – это история, особое настроение и оригинальный взгляд, а еще – результат огромного совместного творческого труда дизайнеров, технологов, огранщиков и других профессионалов. Покупая их для себя или в подарок люди становятся немного счастливее. Кольца, серьги, броши, подвески, цепи, браслеты из драгоценных металлов с бриллиантами и другими камнями виртуозной огранки давно полюбились покупателям и не только в России: бренд уже завоевал ювелирные рынки США, Кипра, Хорватии, Казахстана и Киргизии.

Недавно компания воплотила накопленный за четверть века опыт и современные технологии в систему стандартов качества – Код ЭПЛ. Теперь клиенты могут получить больше сведений об украшении, приобретенном в любой странe, и убедиться в его подлинности. Украшение, созданные по жестким стандартам качества Кода ЭПЛ, маркируется уникальным кодом, благодаря которому клиенты могут на официальном сайте компании получить сертификат достоверности с подробной информацией об изделии.