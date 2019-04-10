Longines пополнили коллекцию HydroConquest часами из черной керамики

Швейцарский бренд Longines пополнил коллекцию часов для дайвинга HydroConquest цельнокерамической моделью в черном цвете. Она снабжена глянцевым корпусом, круглым сатинированным безелем и матовым циферблатом, на котором указан химический состав ZrO2 — высокотехнологичного материала, устойчивого к царапинам. Погружаться на 300-метровую водную глубину часам позволяют однонаправленный вращающийся безель, завинчивающаяся заводная головка, застежка-бабочка с двойной защитой, а также черный каучуковый ремешок с возможностью точной регулировки размера.

Напомним, бренд Longines был основан в швейцарском Сент-Имье в 1832 году и с тех пор поддерживает различные международные спортивные соревнования. Компания с узнаваемой эмблемой в виде крылатых песочных часов сегодня представлена более чем в 150 странах.