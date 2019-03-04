Hublot выпустили коллекцию часов к 8 марта — по мотивам комиксов 1970-х годов

Мы нашли лучший подарок на 8 марта: часы Hublot Big Bang One Click, созданные швейцарской мануфактурой Hublot и французским художником Марком Ферреро. Новый участник проекта Hublot Loves Art украсил циферблат изображением девушки в стиле комиксов 1970-х годов — именно они повлияли на тогда еще молодого художника, который оставил учебу и отправился в поиски вдохновения.

Часы Hublot Big Bang One Click выпущены в двух вариантах: бирюзовом с топазами и красном со шпинелью. У каждой модели есть свой кожаный ремешок в тон, который по системе One Click может меняться на другие (к примеру, из кожи аллигатора или каучука). В первом варианте можно выходить на красную дорожку, а во втором — погружаться с аквалангом: часы, выпущенные в количестве 50 штук каждого цвета, работают даже на 100-метровой глубине.