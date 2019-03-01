Испанский бренд украшений UNOde50 открыл второй бутик в Петербурге (самый большой в России!)

Испанский бренд украшений UNOde50, известный браслетами, кулонами и кольцами, похожими на объекты с картин Сальвадора Дали, открыл второй бутик в Петербурге (самый большой в России!). В пространстве площадью 80 кв. метров, расположенном в ТРК «Гранд Каньон», продаются ювелирные изделия в форме замков, гвоздей, сердечек и букв (из недавней коллекции марки Alphabet), но идти в UNOde50 стоит еще и ради «инстаграмного» интерьера — с постерами, оригинальными лампами, пишущими машинками и винтажной мебелью.