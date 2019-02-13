Rado выпустили парные часы ко Дню всех влюбленных — c бриллиантовыми созвездиями Альтаир и Вега

Швейцарская компания Rado выпустила часы ко Дню всех влюбленных. Новые (парные!) Rado True Automatic оснащены автоматическим механизмом, выполнены из черной или плазменной керамики, обладают перламутровым циферблатом и украшены бриллиантовым изображением созвездий Альтаир и Вега. Они названы по именам влюбленных, которые превратились в звезды по разным сторонам Млечного пути и встречаются только раз в год — в День святого Валентина.