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Rado выпустили парные часы ко Дню всех влюбленных — c бриллиантовыми созвездиями Альтаир и Вега

Швейцарская компания Rado выпустила часы ко Дню всех влюбленных. Новые (парные!) Rado True Automatic оснащены автоматическим механизмом, выполнены из черной или плазменной керамики, обладают перламутровым циферблатом и украшены бриллиантовым изображением созвездий Альтаир и Вега. Они названы по именам влюбленных, которые превратились в звезды по разным сторонам Млечного пути и встречаются только раз в год — в День святого Валентина. 

Мужские часы True диаметром 40 мм обладают перламутровым циферблатом насыщенного синего цвета, а женские диаметром 30 мм — нежно-розовым перламутровым циферблатом. Обе модели стоят 163 900 рублей.

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