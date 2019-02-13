Rado выпустили парные часы ко Дню всех влюбленных — c бриллиантовыми созвездиями Альтаир и Вега
Швейцарская компания Rado выпустила часы ко Дню всех влюбленных. Новые (парные!) Rado True Automatic оснащены автоматическим механизмом, выполнены из черной или плазменной керамики, обладают перламутровым циферблатом и украшены бриллиантовым изображением созвездий Альтаир и Вега. Они названы по именам влюбленных, которые превратились в звезды по разным сторонам Млечного пути и встречаются только раз в год — в День святого Валентина.
Мужские часы True диаметром 40 мм обладают перламутровым циферблатом насыщенного синего цвета, а женские диаметром 30 мм — нежно-розовым перламутровым циферблатом. Обе модели стоят 163 900 рублей.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.