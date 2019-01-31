Blancpain выпустили специальные часы ко Дню святого Валентина — со стрелой Купидона и «сердцевидным» указателем
Швейцарская часовая компания Blancpain выпустила специальные модели ко Дню Святого Валентина. Blancpain Villeret Women Quantieme Phases de Lune с перламутровым циферблатом, стрелкой в виде оружия Купидона и указателем даты с сердечком выпущены лимитированной серией в 99 экземпляров, что делает их идеальным подарком на 14 февраля.
Часы оснащены автоматическим механизмом 913QL.P с 40-часовым запасом хода, заключенным в 33-миллиметровый корпус из красного золота с 64 бриллиантами круглой огранки. Рассмотреть его можно благодаря прозрачной задней крышке, украшенной изображением пронзенного стрелой сердца. Blancpain Villeret Women Quantieme Phases de Lune продаются с двумя сменными ремешками розового и белого цветов.
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