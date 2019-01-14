Omega воспроизведут Calibre 321 — один из культовых часовых механизмов в истории

Швейцарская часовая мануфактура Omega воспроизведет культовый Calibre 321, использованный в модели Speedmaster ST 105.003, которые носил Эд Уайт во время первого выхода американцев в космос, и Speedmaster ST 105.012, которые стали первыми часами на Луне. Особенность калибра — монолитное колонное колесо, изготавливаемое из цельной заготовки и обладающее технической ценностью. Чтобы его воссоздать, команда экспертов работала в течение двух лет в условиях полной секретности, используя исторические сведения, оригинальные чертежи и цифровые технологии для сканирования сохранившегося экземпляра.

«Удивительно, что столько людей влюблены в Calibre 321, — отмечает Рейнальд Эшлиманн, президент и генеральный директор Omega. — Последний механизм был произведен в 1968 году, и его поклонники не перестают говорить о нем. Это свидетельствует о том, насколько он особенный. Мы очень рады наконец удовлетворить их желания и предприняли огромные усилия, чтобы вернуть механизм к жизни».

Производство новых механизмов будет запущено в штаб-квартире Omega в Биле. Весь процесс их создания будет осуществляться в специально отведенной для Calibre 321 мастерской, а сборкой каждого механизма, а также заводной головки и браслета будет заниматься один и тот же мастер.