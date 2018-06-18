Швейцарский часовой бренд Hublot открыл первый магазин в Петербурге

Официальный хронометрист Чемпионата мира по футболу — швейцарский бренд Hublot — открыл первый магазин в Петербурге, в универмаге ДЛТ. Специально для этого в город приехали генеральный директор марки Рикардо Гваделупе и генеральный менеджер компании Mercury Александр Реебок, которые недавно снялись в кампании Hublot Loves Football вместе с легендами футбола Диего Марадоной, Пеле и Жозе Моуриньо. Вместе с ними брендированную ленту на открытии перерезал художник-сюрреалист Андрей Бартенев — он расписал матрешки и мячи, которые также появились в рамках футбольного проекта марки.