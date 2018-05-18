Африканские символы и геометричные формы в новой коллекции украшений Ceramic by AVA с Бали

Дизайнер Виктория Афанасьева делает серебряные и позолоченные украшения в своей студии на острове Бали и отправляет их по всему миру — в Испанию, Австралию, Дубай, Петербург и Москву. Ее новую коллекцию Cinta можно назвать кладезем лучших сувениров из Индонезии: во-первых, Cinta в переводе с индонезийского звучит как «Любовь», а во-вторых главным референсом дизайна стали ритуалы, символы и сакральные смыслы южного и восточного народов.