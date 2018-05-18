Африканские символы и геометричные формы в новой коллекции украшений Ceramic by AVA с Бали
Дизайнер Виктория Афанасьева делает серебряные и позолоченные украшения в своей студии на острове Бали и отправляет их по всему миру — в Испанию, Австралию, Дубай, Петербург и Москву. Ее новую коллекцию Cinta можно назвать кладезем лучших сувениров из Индонезии: во-первых, Cinta в переводе с индонезийского звучит как «Любовь», а во-вторых главным референсом дизайна стали ритуалы, символы и сакральные смыслы южного и восточного народов.
Практически в каждом украшении — будь то геометричные кольца, кулон, напоминающий ушки лисы, или минималистичные браслеты — есть фарфор. Это основной материал Ceramic by AVA, который связывает коллекции Виктории между собой с 2014 года. Некоторые из них продаются в магазине Daphne Jewellery, который открылся в фэшн-кластере Modul на Невском проспекте, 74, и стоят от 40 долларов.
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