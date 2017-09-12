Чтобы стать вневременным маст-хэвом часы должны показывать лунные фазы, сигнализировать о попадании в них жидкости и направлять в сторону распродажи. А еще иметь стильный ремешок — кислотно-зеленого, желтого или оранжевого оттенка.
6 ярких часовых новинок сентября
Master Collection, Longines
Трехстрелочник с бриллиантовыми индексами — официальные часы состязания Longines Global Champions Tour, которое проносится за семь месяцев по пятнадцати городам. Предпоследний его этап откроется 21 сентября в Риме. За соблюдением четкого тайминга следит хронометрист турнира Longines. А еще за тем, чтобы каждый победитель был экипирован по всей форме — в том числе и новыми часами швейцарского бренда. Механизм с автоподзаводом будет рад прыжкам и аллюру, а наездник — надежной складной застежке на стальном браслете.
Techframe Ferrari 70 Years Tourbillon Chronograph, Hublot
Лучший тост юбиляру Ferrari донесся с Юрских гор — здесь по эскизу дизайнера автоконцерна Флавио Манцони собрали однокнопочный хронограф с новым калибром HUB6311, который обеспечивает пятидневный запас хода. Пламенный мотор бьется в корпусе из золота King Gold, титана или инновационного, прочного и гипоаллергенного PEEK-карбона — каждый вариант всего в семидесяти экземплярах.
Fifty Fathoms MIL-SPEC, Blancpain
Специально для благотворительного аукциона Only Watch Blancpain издал в единственном экземпляре кавер на модель 1957 года с датчиком водонепроницаемости: если жидкость просачивается в корпус, диск на отметке «6 часов» меняет окрас — и спасает от катастрофы автоматический калибр с двумя заводными барабанами и четырехдневным запасом хода.
Only Watch, Tag Heuer
К аукциону Only Watch смарт-хронограф TAG Heuer Connected Modular 45 взял себе в пару сменный модуль Heuer-02 с турбийоном. Дуэт упакован как надо (в одну коробку) и готов к приключениям. Мануфактурная штучка четко следит за временем, гик занят шопингом с помощью датчика NFC.
BR 03 AeroGT Orange, Bell & Ross
Новый скелетон — родной брат гоночного концепт-кара AeroGT с кузовом истребителя. Многослойный ажурный циферблат снабжен двумя счетчиками, которые измеряют получасовые отрезки, а тахиметрическая шкала засекает скорость.
Elite Lady Moonphase, Zenith
Часы взялись транслировать тоску по летним краскам в самом начале сезона FW. Ультратонкие стальные Zenith с индикатором лунных фаз и бриллиантовым безелем изданы в желтом, травяном, бирюзовом и малиновом цветах.
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