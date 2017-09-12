6 ярких часовых новинок сентября

Master Collection, Longines

Трехстрелочник с бриллиантовыми индексами — официальные часы состязания Longines Global Champions Tour, которое проносится за семь месяцев по пятнадцати городам. Предпоследний его этап откроется 21 сентября в Риме. За соблюдением четкого тайминга следит хронометрист турнира Longines. А еще за тем, чтобы каждый победитель был экипирован по всей форме — в том числе и новыми часами швейцарского бренда. Механизм с автоподзаводом будет рад прыжкам и аллюру, а наездник — надежной складной застежке на стальном браслете.