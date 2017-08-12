Брошь с попугаем, пусеты в виде морских звезд и другие «тропические» украшения августа

На митинг протеста против арктического лета мы позвали попугаев, фламинго и теплолюбивых моллюсков. Все сверкают и требуют сатисфакции!

Parrot, Herald Percy

У этого попугая ара масса достоинств: покрытые эмалью крылья, хвост с переливами, оперенная кубическими цирконами грудка и умение моментально превратиться из броши в подвеску.

«Тропическое лето», Pandora

Каникулярные шармы с разно­цветной эмалью или цирконами можно нанизать на голубой кожаный браслет из той же коллекции.

Maui, Gavello

На гавайском острове Мауи растут пальмы с двухслойными листьями из цитрина и перламутра, которые прорезают прожилки розового золота и бриллиантов.

Para Coctel, Mary Melody

Несмотря на то что пусеты — морские звезды отлиты из серебра и плотно залеплены полипами кристаллов Swarovski, они невесомы, будто по-прежнему дрейфуют в соленой воде, — всего по три грамма.

Zodiac, Solange Azagury-PaRtridge

Рак, он же краб, он же лобстер (в английском все эти ребята синонимы) крепко хватает за палец инкрустированными бриллиантами клешнями из красного золота.

Текст: Алла Шарандина

Фото: архивы пресс-служб 

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