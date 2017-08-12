На митинг протеста против арктического лета мы позвали попугаев, фламинго и теплолюбивых моллюсков. Все сверкают и требуют сатисфакции!
Брошь с попугаем, пусеты в виде морских звезд и другие «тропические» украшения августа
Parrot, Herald Percy
У этого попугая ара масса достоинств: покрытые эмалью крылья, хвост с переливами, оперенная кубическими цирконами грудка и умение моментально превратиться из броши в подвеску.
«Тропическое лето», Pandora
Каникулярные шармы с разноцветной эмалью или цирконами можно нанизать на голубой кожаный браслет из той же коллекции.
Maui, Gavello
На гавайском острове Мауи растут пальмы с двухслойными листьями из цитрина и перламутра, которые прорезают прожилки розового золота и бриллиантов.
Para Coctel, Mary Melody
Несмотря на то что пусеты — морские звезды отлиты из серебра и плотно залеплены полипами кристаллов Swarovski, они невесомы, будто по-прежнему дрейфуют в соленой воде, — всего по три грамма.
Zodiac, Solange Azagury-PaRtridge
Рак, он же краб, он же лобстер (в английском все эти ребята синонимы) крепко хватает за палец инкрустированными бриллиантами клешнями из красного золота.
Текст: Алла Шарандина
Фото: архивы пресс-служб
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.