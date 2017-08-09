Российский ювелирный бренд LeDiLe выпустил коллекцию шармов и браслетов для тех, кто соскучился по грифонам с Банковского моста, не смог попасть монеткой в Чижика-Пыжика и пропустил этим летом Алые Паруса. Теперь главные коды Петербурга всегда можно носить с собой — в кошельке, ладони или на кисти руки. Украшения в виде ангела Александрийского столпа и фонарей Невского проспекта сделаны вручную из серебра 925 пробы с применением технологии чернения и горячей эмали, поэтому не потеряют вид от потертостей и ежедневной носки.
Чижик-Пыжик, Алые паруса и шпиль Адмиралтейства — коллекция украшений в честь Петербурга
«Санкт-Петербург — один из самых романтичных городов в России, поэтому мы хотели заложить особый смысл в изделия, сделав историю более полной и завершенной, — пояснила Варвара Лабутина, арт-директор марки. — В основе коллекции лежит знакомство двух молодых людей, которые встретились под дождем у решетки Летнего сада и продолжили общение, гуляя по улицам и проспектам вечернего Санкт-Петербурга».
Браслеты и подвески, которые можно сочетать между собой, уже продаются на сайте LeDiLe по ценам от 1840 до 3580 рублей. Самыми дорогими аксессуарами из коллекции являются грифоны, которых сейчас нельзя увидеть в городе: с начала этого года мифические существа находятся на реставрации и вернутся на свое историческое место только в ноябре.
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