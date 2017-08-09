Российский ювелирный бренд LeDiLe выпустил коллекцию шармов и браслетов для тех, кто соскучился по грифонам с Банковского моста, не смог попасть монеткой в Чижика-Пыжика и пропустил этим летом Алые Паруса. Теперь главные коды Петербурга всегда можно носить с собой — в кошельке, ладони или на кисти руки. Украшения в виде ангела Александрийского столпа и фонарей Невского проспекта сделаны вручную из серебра 925 пробы с применением технологии чернения и горячей эмали, поэтому не потеряют вид от потертостей и ежедневной носки.