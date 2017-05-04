В ТЦ «Невский Центр» открылся бутик Freywille

По коллекциям Freywille можно изучать историю искусства. Среди прочих линий в новом бутике представлены ювелирные серии, посвященные художникам Густаву Климту, Клоду Моне, Фриденсрайху Хундертвассеру и Альфонсу Мухе. Помимо традиционных украшений здесь можно купить шелковые платки и галстуки с теми же мотивами, которые изображены на кольцах или браслетах.

Ювелирный дом Freywille основан в Вене в 1951 году. Его собственная технология производства и прославила бренд: мастера наносят и сплавляют несколько слоев эмали, каждый из которых обжигается при высоких температурах. Законченный фрагмент фиксируется в оправе, после чего наносятся краски. Все сюжеты коллекций отражают идеи европейской гуманистической философии.

Бутик Freywille, Невский пр., 114-116, ТД «Невский центр», 1 этаж, freywille.com