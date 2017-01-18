Час рождения

Daniel Wellington — бренд с красивой историей. Она началась с яркой встречи: однажды основатель марки Филип Тюсандер познакомился с интригующим джентльменом. Его расслабленный и непринужденный стиль венчала своеобразная «вишенка на торте»: он любил носить свои Rolex на старых НАТО ремешках, которые сохранил ещё со времен службы в британской армии. Этого вдохновляющего человека звали Даниэль Веллингтон. Знакомство вскоре переросло в крепкую дружбу, которая и дала имя новому часовому бренду.

Его главной особенностью стали стиль преппи – манера одеваться, свойственная ученикам престижных американских школ и университетов – и те самые сменные ремешки. Их можно легко, быстро, а главное — самостоятельно менять в зависимости от одежды, ситуации и настроения.

Сейчас творения Daniel Wellington пользуются популярностью во всем мире: бренд представлен более чем в 100 странах. Стиль, качество и разумная цена постоянно умножают армию поклонников. Эти часы носят многие знаменитости и иконы стиля, однажды в них даже засветился Джеймс Бонд в исполнении Шона Коннери.