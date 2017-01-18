В нашу эпоху, когда время показывает почти каждый гаджет, наручные часы из практичного аксессуара превратились скорее в атрибут или знак. По ним всегда легко вычислить «своих» — тех, кто уделяет внимание деталям и ценит стиль. Часовой бренд Daniel Wellington хорошо известен поклонникам изысканного минимализма и стиля преппи. Для них марка выпустила новую “черную” серию часов и коллекцию браслетов-каффов.
Время перемен
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Час рождения
Daniel Wellington — бренд с красивой историей. Она началась с яркой встречи: однажды основатель марки Филип Тюсандер познакомился с интригующим джентльменом. Его расслабленный и непринужденный стиль венчала своеобразная «вишенка на торте»: он любил носить свои Rolex на старых НАТО ремешках, которые сохранил ещё со времен службы в британской армии. Этого вдохновляющего человека звали Даниэль Веллингтон. Знакомство вскоре переросло в крепкую дружбу, которая и дала имя новому часовому бренду.
Его главной особенностью стали стиль преппи – манера одеваться, свойственная ученикам престижных американских школ и университетов – и те самые сменные ремешки. Их можно легко, быстро, а главное — самостоятельно менять в зависимости от одежды, ситуации и настроения.
Сейчас творения Daniel Wellington пользуются популярностью во всем мире: бренд представлен более чем в 100 странах. Стиль, качество и разумная цена постоянно умножают армию поклонников. Эти часы носят многие знаменитости и иконы стиля, однажды в них даже засветился Джеймс Бонд в исполнении Шона Коннери.
Вечный черный
Новая коллекция Classic Black получилась по-настоящему завораживающей. Классическая форма циферблата Daniel Wellington выполнена в благородно- глубоком чёрном цвете, ультратонкий 6-миллиметровый корпус удобно сидит на запястье, а ремешок из черного нейлона или кожи теленка уверенно дополняет «основных игроков». Кроме того, циферблат Classic Black, как и прочие представители семейства Daniel Wellington, идеально сочетается со сменными ремешками НАТО и кожаными ремешками из классической коллекции марки. Представители Classic Black, подобно классическим «веллингтонам», имеют матовый циферблат и индикацию в виде меток, точек или римских цифр – марка не изменяет себе и в новой коллекции часов в черном цвете.
Где бы ни находился счастливый обладатель часов, будь то галерея современного искусства или светский прием, теннисный корт или просто пикник с друзьями — сменные ремешки Daniel Wellington настолько многообразны, что позволят «собрать модель» для любой ситуации и образа жизни.
На этом универсальность Daniel Wellington не заканчивается. Размер часов одинаково подходит и для мужчин, и для женщин. Если речь заходит о паре, то это отличный подарок сразу двоим.
Тонкие намеки
На трех китах Daniel Wellington — простоте, изысканности и лаконичности — держатся не только часовые творения марки, но и новая коллекция аксессуаров под названием Classic Cuff. В неё вошли минималистичные браслеты-каффы для мужчин и женщин в цветах стали и розового золота. Они идеально смотрятся как соло, так и в качестве спутников для часов. Можно носить несколько браслетов одновременно, создавая собственные уникальные сочетания, или просто остановиться на одном каффе, который поможет «сделать» весь образ. Браслеты универсальны и легко адаптируются к форме запястья.
Каффы из новой коллекции выглядят внушительно, но не массивно. Никаких лишних деталей — лишь самодостаточная простота металла и название бренда, нанесенное на внешнюю сторону браслетов. Ее можно дополнить и внутренней гравировкой: например, с признанием в любви или личными инициалами. Classic Cuff от Daniel Wellington — это настоящая основа для творчества.
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