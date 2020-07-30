Детские воспоминания и игры в коллекции Messika

Вдохновилась она собственными детскими воспоминаниями об играх с бриллиантами отца (Андре Мессика — известный во Франции продавец бриллиантов). Валери просто раскладывала драгоценные камни на пальцах, и это стало основой для новых украшений Messika. Благодаря тому, что застежка совсем незаметна, создается ощущение, что камни действительно просто разложены на пальцах и мочках.