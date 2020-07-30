Дизайнер Валери Мессика создала новую коллекцию сразу после снятия карантина в Париже в рекордные сроки (за два месяца!).
Детские воспоминания и игры в коллекции Messika
Вдохновилась она собственными детскими воспоминаниями об играх с бриллиантами отца (Андре Мессика — известный во Франции продавец бриллиантов). Валери просто раскладывала драгоценные камни на пальцах, и это стало основой для новых украшений Messika. Благодаря тому, что застежка совсем незаметна, создается ощущение, что камни действительно просто разложены на пальцах и мочках.
В коллекцию вошли кольца и ассиметричные серьги, которые можно носить как по одной, так и в паре. Все украшения представлены в единственном экземпляре.
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