В мае 2020 года компания Hublot открывает новый флагманский бутик в фешенебельном районе Гиндза (Токио). По такому случаю марка представила лимитированную модель часов Big Bang GMT All Black Yohji Yamamoto, которая вышла серией всего из 50 экземпляров.
Новинка от Hublot была создана совместно с известным японским дизайнером Йоджи Ямамото
Дизайнер Йоджи Ямамото прославился благодаря авангардному крою одежды, он часто использует грубые материалы и свободный покрой, облачая женщин в мужские костюмы. Но и мужские коллекции тоже прославились своим деконструктивизмом и контрастом по отношению к господствующим модным тенденциям. Его любимый цвет — черный, поэтому новые часы продолжают традиции коллекции Hublot All Black, дебютировавшей еще в 2006 году.
Корпус модели Big Bang GMT All Black Yohji Yamamoto изготовлен из керамики со стеклоструйной обработкой. В нижней части циферблата, ближе к отметке «6 часов», можно увидеть автограф Йоджи Ямамото. Работу часов обеспечивает мануфактурный калибр Unico HUB1251. Механизм оснащен запатентованным модулем, который позволяет настроить на часах время второго часового пояса одним нажатием кнопки, поэтому дизайнер отметил, что эти часы могут с легкостью одновременно показывать время двух городов, в которых он чаще всего находится — Токио и Парижа. Считывается второе время при помощи дополнительной центральной стрелки с треугольным наконечником.
«Часовые стрелки сливаются с циферблатом и практически невидимы. Как человек, который не всегда пунктуален, я нахожу это очень забавным», — комментирует Йоджи Ямамото облик модели Big Bang GMT All Black Yohji Yamamoto.
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