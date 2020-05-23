Новинка от Hublot была создана совместно с известным японским дизайнером Йоджи Ямамото

Корпус модели Big Bang GMT All Black Yohji Yamamoto изготовлен из керамики со стеклоструйной обработкой. В нижней части циферблата, ближе к отметке «6 часов», можно увидеть автограф Йоджи Ямамото. Работу часов обеспечивает мануфактурный калибр Unico HUB1251. Механизм оснащен запатентованным модулем, который позволяет настроить на часах время второго часового пояса одним нажатием кнопки, поэтому дизайнер отметил, что эти часы могут с легкостью одновременно показывать время двух городов, в которых он чаще всего находится — Токио и Парижа. Считывается второе время при помощи дополнительной центральной стрелки с треугольным наконечником.