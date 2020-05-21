Коллекция DEFY от Zenith всегда была полем для экспериментов и самых смелых инноваций. Новый корпус диаметром 41 мм изготовлен из прочной и устойчивой к царапинам керамики двух цветов: черной и синей.
Новая модель часов от Zenith DEFY Classic представлена в двух цветах — графитово-черном и ультрамарин
Благодаря прозрачному циферблату четко просматривается скелетонированный механизм Elite. Часовой механизм Elite представляет собой автоматический калибр, который был разработан и произведен в стенах мануфактуры Zenith и который на протяжении 25 лет является неотъемлемой частью наследия компании. Его отличительные черты: механизм хронографа со счетчиком 1/100 секунды, двойной турбийон, гироскопический модуль, нейтрализующий воздействие гравитации на ход часов. Elite обеспечивает запас хода в 50 часов благодаря системе автоматического подзавода. Его архитектура выражена в этой модели при помощи футуристических решений.
Центральный мотив часов представлен в виде звезды. Стрелки и отметки на циферблате светятся в темноте благодаря покрытию Super-LumiNova® SLN C1. Дополняет стильный образ каучуковый ремешок с двойной раскладывающейся застежкой из титана с керамикой. Часы воплощают в себе симбиоз современного смелого дизайна и лучших традиций мануфактуры Zenith.
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