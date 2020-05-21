Новая модель часов от Zenith DEFY Classic представлена в двух цветах — графитово-черном и ультрамарин

Благодаря прозрачному циферблату четко просматривается скелетонированный механизм Elite. Часовой механизм Elite представляет собой автоматический калибр, который был разработан и произведен в стенах мануфактуры Zenith и который на протяжении 25 лет является неотъемлемой частью наследия компании. Его отличительные черты: механизм хронографа со счетчиком 1/100 секунды, двойной турбийон, гироскопический модуль, нейтрализующий воздействие гравитации на ход часов. Elite обеспечивает запас хода в 50 часов благодаря системе автоматического подзавода. Его архитектура выражена в этой модели при помощи футуристических решений.