Zenith выпустили часы совместно с Land Rover

Результатом четырехлетней совместной работы стал современный хронограф с лаконичным дизайном. Он выполнен в специальном титановом корпусе, грани которого отражают свет с любого угла, что только подчеркивает минималистичную красоту модели. Матовый серый циферблат существенно отличается от стандартных версий Defy 21. Элементы, выполненные в оранжевых и белых тонах, придают ему контрастности, а на внутренней стороне часов изображен колесный диск Land Rover в миниатюре. Хронораф можно приобрести с одним из двух ремешков на выбор: резиновым Adventure с рельефной поверхностью или версией Country, напоминающей ткань с оранжевой прострочкой. Defy 21 Land Rover Edition выпущены лимитированным тиражом в 250 экземпляров