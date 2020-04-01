TOUS запустили в Instagram флешмоб с Елизаветой Боярской

К каждой покупке в онлайн-магазине TOUS теперь прикладывается альбом-раскраска с симпатичными наклейками. Творческие занятия успокаивают и занимают детей самого разного возраста. Если разделить это время с братьями и сестрами или родителями, время пролетит незаметно, уверены в TOUS. Нежная забота о близких – девиз бренда, а теперь к нему добавился призыв к ответственности за их здоровье и благополучие.