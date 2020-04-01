Испанский ювелирный бренд подчеркивает, что необходимость оставаться дома — не повод впадать в уныние, а возможность окружить близких лаской и заботой.
TOUS запустили в Instagram флешмоб с Елизаветой Боярской
Вместе с амбассадором бренда Елизаветой Боярской и другими блогерами TOUS запустили в Instagram флешмоб под тегами #StayHome, #StayTender и #заTOUSсимДома. Акция призвана продемонстрировать, как при вынужденном карантине проявлять внимание и нежность на расстоянии и в кругу семьи. Участники делятся идеями, как менять отношение к сложным ситуациям и переживать их без лишнего стресса.
К каждой покупке в онлайн-магазине TOUS теперь прикладывается альбом-раскраска с симпатичными наклейками. Творческие занятия успокаивают и занимают детей самого разного возраста. Если разделить это время с братьями и сестрами или родителями, время пролетит незаметно, уверены в TOUS. Нежная забота о близких – девиз бренда, а теперь к нему добавился призыв к ответственности за их здоровье и благополучие.
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