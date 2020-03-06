Zenith выпустили часы для него и для нее

Генеральный директор Zenith Жюльен Торнар объявил о продолжении сотрудничества с кубинской компанией Habanos, которая владеет маркой Romeo Y Julieta. Ей и посвящены новые часы.

«Компания Zenith с огромным удовольствием возвращается в Гавану, чтобы вместе с друзьями из Habanos открыть новую главу партнерства. Мы создали специальные парные часы — для него и для нее. Они подчеркивают вневременную красоту нашей коллекции, престиж марки Romeo y Julieta и твердое намерение Zenith не обходить своим вниманием женщин», — рассказал Торнар.

Мужская модель Romeo представлена в синем цвете. Циферблат оформлен в технике гильоше «солнечные лучи» (гильоше — особый метод гравировки, орнамент в виде фигурных линий). Женская модель Julieta — в красном, а циферблат оформлен изящными переходами тона. Обе пары украшены логотипом Romeo Y Julieta. На уникальном указателе лунных фаз лица двух влюбленных будто плывут по небу; они выгравированы лазером на двух серебристых дисках. Указатель помещен не в традиционный арочный вырез на циферблате, а в две круглые апертуры.