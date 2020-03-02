Скелетонизированные открытые часы — предмет особой гордости Hamilton. Дизайнеры бренда любят создавать оригинальные и уникальные по форме прорези циферблата. Модель Jazzmaster Open Heart дает возможность внимательно рассмотреть инновационный автоматический механизм H-10 с увеличенным запасом хода до 80 часов. Она также оснащена спиралью, изготовленной из нового сплава NivachronTM. Этот ультрасовременный антимагнитный материал позволяет часам соответствовать темпам и задачам современной жизни.