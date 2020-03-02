Jazzmaster Open Heart ненавязчиво и точно отражают индивидуальность, сочетают современные инженерные решения и высокое мастерство. А необычная конструкция «распахивает свое сердце», позволяя увидеть завораживающий процесс работы механизма.
«Открытое сердце»: Hamilton выпустили новую женскую модель часов
Скелетонизированные открытые часы — предмет особой гордости Hamilton. Дизайнеры бренда любят создавать оригинальные и уникальные по форме прорези циферблата. Модель Jazzmaster Open Heart дает возможность внимательно рассмотреть инновационный автоматический механизм H-10 с увеличенным запасом хода до 80 часов. Она также оснащена спиралью, изготовленной из нового сплава NivachronTM. Этот ультрасовременный антимагнитный материал позволяет часам соответствовать темпам и задачам современной жизни.
Обтекаемый корпус из нержавеющей стали можно дополнить кожаным ремешком черного, белого или бежевого цветов, а также браслетом из нержавеющей стали. Удобная система крепления позволит владелице легко менять их.
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