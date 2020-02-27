Корпус новинки Big Bang MP-11 имеет удивительный зеленый оттенок, при этом редкие материалы смогут конкурировать с его прочностью.
Чистый изумруд: Hublot выпустили часы из инновационного материала Saxem
Hublot не раз доказали, что им под силу любые эксперименты с материалами. Например, когда разработали особо легкое и прочное углеволокно, создали цветную керамику ярких оттенков и уникальное устойчивое к повреждениям и царапинам золото Magic Gold (а также золото в редкой кристаллической форме). Настоящая часовая алхимия! Последние годы бренд ведет активные разработки корпусов из сапфирового стекла – самого трудного в производстве материала (разбирающиеся в часовом деле знают, что это вовсе не стекло в привычном нам понимании, а невероятно прочный, но сложный в обработке искусственный кристалл).
Чтобы поклонники бренда могли выбрать часы любого желаемого цвета, специалисты мануфактуры сумели добиться нескольких оттенков – прозрачного, черного, желтого, синего и красного, но получить зеленый из этого материала оказалось невозможно, а изумруд – слишком мягкий минерал, чтобы его можно было обработать. Hublot – не из тех, кто идет на компромиссы, поэтому начали новые разработки. И вот мы встречаем хронограф Big Bang MP-11 с корпусом глубокого, чистого изумрудного оттенка – который сделан из Saxem, материала, до этого не знакомого часовой индустрии. Название он получил благодаря составу: Sapphire Aluminium oXide и Earth Mineral. Специалисты Hublot получили Saxem путем смешения оксида алюминия, основного компонента сапфира, с редкими минералами тулием, гольмием и хромом. Результат – невероятная прочность, твердость и одновременно упругость, которая позволяет придать ему любую форму, а также прозрачность и блеск, как у натурального бриллианта. Свои разработки Hublot помножили на современный дизайн и Big Bang MP-11 получились настоящими часами из будущего.
Начинка не уступает корпусу и внешним характеристикам: мануфактурный калибр HUB9011 с автоподзаводом и запасом хода в 14 дней, который обеспечивают семь барабанов, просматриваемых в нижней части циферблата. Hublot Big Bang MP-11 выпущена лимитированной серией и достанется всего 20 счастливчикам.
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