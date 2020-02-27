Чтобы поклонники бренда могли выбрать часы любого желаемого цвета, специалисты мануфактуры сумели добиться нескольких оттенков – прозрачного, черного, желтого, синего и красного, но получить зеленый из этого материала оказалось невозможно, а изумруд – слишком мягкий минерал, чтобы его можно было обработать. Hublot – не из тех, кто идет на компромиссы, поэтому начали новые разработки. И вот мы встречаем хронограф Big Bang MP-11 с корпусом глубокого, чистого изумрудного оттенка – который сделан из Saxem, материала, до этого не знакомого часовой индустрии. Название он получил благодаря составу: Sapphire Aluminium oXide и Earth Mineral. Специалисты Hublot получили Saxem путем смешения оксида алюминия, основного компонента сапфира, с редкими минералами тулием, гольмием и хромом. Результат – невероятная прочность, твердость и одновременно упругость, которая позволяет придать ему любую форму, а также прозрачность и блеск, как у натурального бриллианта. Свои разработки Hublot помножили на современный дизайн и Big Bang MP-11 получились настоящими часами из будущего.