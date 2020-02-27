Сегодня, полвека спустя, она вернулась со всем блеском, сохранив оригинальный дизайн с интегрированным звеньевым браслетом типа «лесенка» – придуманным Gay Frères в том же 1969 году специально для Zenith. Новинка продолжает винтажную серию Revival, в которой марка отдает дать своим лучшим классическим моделям. Внутри хронографа – современная версия калибра El Primero с внушительным запасом хода 50 часов. Белый лакированный циферблат располагает, помимо основной и секундной стрелок, 12-часовым и 30-минутным счетчиками и указателем даты. Zenith дарит каждому возможность стать обладателем легендарных часов, поэтому, как и другие представители коллекции Revival, новинка будет выпускаться неограниченной серией.