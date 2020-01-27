Четыре съемных манжеты (коричневая, бежевая, голубая и черная) коллекции One Click, которые получили название Cuddly Cuff, представляют собой стильную накладку из кожи и овечьей шерсти, согревающую запястье даже в самую холодную погоду. Накладка отлично сочетается с любыми ремешками, которые прилагаются к женским часам Hublot коллекции Big Bang и добавляют дух бохо любому образу.
Hublot выпустили новую коллекцию сменных теплых ремешков Cuddly Cuff
Напомним, что коллекция со съемными ремешками появилась у Hublot в результате размышлений о создании часов, которые бы одинаково хорошо смотрелись и на красной дорожке, и в походных условиях.
Недаром коллекция называется One Click, ведь ремешки сменяются простым нажатием кнопки на 39-миллиметровом корпусе часов. Безель многих моделей Big Bang украшен бриллиантами, в некоторых моделях драгоценные камни так же заполняют и циферблат, и корпус часов. Трудно себе представить, какой скрупулезный ручной труд проделывают часовщики, которые закрепляют бриллианты на часах. Кстати, закрепка драгоценных камней зависит от формы их огранки. Для фиксирования камней круглой бриллиантовой огранки мастера Hublot используют так называемую корнеровую закрепку, при которой камень удерживают четыре маленьких металлических столбика или корнера. Все используемые Hublot бриллианты относятся к категории Top Wesselton.
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