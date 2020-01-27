Недаром коллекция называется One Click, ведь ремешки сменяются простым нажатием кнопки на 39-миллиметровом корпусе часов. Безель многих моделей Big Bang украшен бриллиантами, в некоторых моделях драгоценные камни так же заполняют и циферблат, и корпус часов. Трудно себе представить, какой скрупулезный ручной труд проделывают часовщики, которые закрепляют бриллианты на часах. Кстати, закрепка драгоценных камней зависит от формы их огранки. Для фиксирования камней круглой бриллиантовой огранки мастера Hublot используют так называемую корнеровую закрепку, при которой камень удерживают четыре маленьких металлических столбика или корнера. Все используемые Hublot бриллианты относятся к категории Top Wesselton.